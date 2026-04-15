Se incendia camioneta en avenida Félix U. Gómez

El fuego consumió gran parte de la unidad, dejando como saldo pérdida total. Las llamas se originaron en el área del motor y se extendieron hacia las llantas

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Una camioneta tipo pick up de Ford, en color blanco, se incendió la mañana de este martes presuntamente a causa de una falla mecánica, cuando circulaba por la avenida Félix U. Gómez.

El incidente se registró alrededor de las 11:00 horas en el cruce con la calle Independencia, a la altura de la estación del metro Moderna.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió gran parte de la unidad, dejando como saldo pérdida total. Las llamas se originaron en el área del motor y se extendieron hacia las llantas delanteras y la cabina.

La camioneta era conducida por una mujer de aproximadamente 60 años, quien viajaba acompañada de otra mujer de edad similar. Ambas lograron descender a tiempo luego de percatarse del humo que salía del motor.

La conductora orilló el vehículo frente a un negocio de hidráulicos y neumáticos y posteriormente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León, quienes lograron sofocar el incendio utilizando mangueras, tras varios minutos de labores.

Asimismo, personal de Protección Civil del estado y del municipio de Monterrey resguardó la zona, mientras que agentes de Tránsito municipal implementaron un operativo para desviar la circulación en los carriles con dirección al sur, debido al congestionamiento vehicular que se generó.

Como medida preventiva, el servicio en la estación del Metro Moderna fue momentáneamente detenido, ya que el humo alcanzó las inmediaciones, afectando la visibilidad y seguridad de los usuarios.

No se reportaron personas lesionadas.