Se incendia camioneta en Allende; hallan cuerpo en parte trasera

Elementos de Protección Civil acordonaron el perímetro donde se registró el incendio, mientras que los policías recababan datos.

Autoridades ministeriales investigan un vehículo que fue incendiado en una brecha en Allende. Cuando Protección Civil acudió para apagar el fuego, encontraron el cuerpo de una persona en la parte trasera.

De acuerdo con las autoridades, el reporte se realizó a las 22:45 horas en la Carretera Nacional en su cruce con la calle Vicente Guerrero en el centro de Allende.

Informaron qué elementos de Protección Civil acudieron para combatir el fuego del vehículo y, para sorpresa, encontraron el cuerpo de una persona en la parte trasera de la camioneta.

El vehículo incendiado se trataba de una camioneta Pick Up Ford color gris con placas de circulación RG3320B del Estado de Nuevo León.

Elementos del departamento de periciales arribaron al lugar del incendio para levantar pruebas.

Fue durante las primeras horas de la madrugada de hoy que elementos del servicio médico forense levantaron el cuerpo de la persona y lo trasladaron al servicio médico forense.