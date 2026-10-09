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Se incendia camioneta con caja refrigerante en Monterrey

Por: INFO 7

07 Octubre 2026, 16:35

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De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la unidad era conducida por un hombre de 39 años, quien logró salir del vehículo

Una camioneta con caja refrigerante quedó completamente calcinada luego de incendiarse en calles de la colonia Santa María, en Monterrey.

El reporte se recibió en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz y Rogelio Cantú.

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Conductor logró salir del vehículo

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la unidad era conducida por un hombre de 39 años, quien logró salir del vehículo.

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Al sitio acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Protección Civil estatal, quienes trabajaron para sofocar las llamas.

Incendio dejó pérdida total de la camioneta

El incendio fue controlado en su totalidad y dejó como saldo únicamente daños materiales, con pérdida total de la camioneta. No se reportaron personas lesionadas ni evacuadas.

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Con información de Paola Treviño.....

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