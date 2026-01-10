Se incendia camión urbano y distracción causa choque en Escobedo

El camión avanzaba con normalidad cuando presentó una falla mecánica y comenzó a emanar humo, hasta que en minutos el fuego se propagó por la unidad.

Una unidad del transporte urbano correspondiente a la ruta 232 se incendió mientras circulaba por la avenida Las Torres, en el municipio de Escobedo, lo que posteriormente derivó en un choque múltiple presuntamente ocasionado por la distracción de automovilistas que observaban el siniestro.

De acuerdo con los primeros testimonios, el camión avanzaba con normalidad cuando presentó una falla mecánica y comenzó a emanar humo, hasta que en cuestión de minutos el fuego se propagó por la unidad. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, generando momentos de tensión entre los pasajeros, quienes junto con el conductor lograron descender a tiempo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incendio consumió en su totalidad la unidad de transporte y provocó además daños en cableado ubicado en la zona. Elementos de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil municipal, acudieron al sitio para sofocar las llamas y asegurar el área, labores que se extendieron por varios minutos debido a la intensidad del fuego.

Durante las maniobras de atención, la circulación sobre avenida Las Torres fue parcialmente cerrada, dejando únicamente un carril habilitado en ambos sentidos. Esta reducción vial generó congestionamiento y, metros más adelante, se registró un choque entre tres vehículos, presuntamente provocado por la distracción de los conductores al observar el incendio.

En el percance se vio involucrada otra unidad de transporte de la misma empresa, Grupo Enlace, correspondiente a la ruta 220, la cual fue impactada por una camioneta Kia y un automóvil Nissan Versa, señalándose de manera preliminar que uno de estos últimos habría originado el choque. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar arribaron diversas grúas para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad, mientras las autoridades realizaron las labores correspondientes para restablecer la circulación y determinar las causas de ambos incidentes.