Se incendia camión urbano en carretera a Miguel Alemán

Un camión se incendió por presunta falla mecánica en la carretera a Miguel Alemán, en límites de Apodaca y Pesquería, sin dejar personas lesionadas

Un camión de transporte urbano se incendió mientras circulaba por la carretera a Miguel Alemán, en los límites de los municipios de Apodaca y Pesquería, sin que se reportaran personas lesionadas pese a lo aparatoso del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad avanzaba con dirección al municipio de Marín cuando comenzó a presentar fallas mecánicas, presuntamente en el área del motor. Minutos después, el desperfecto derivó en un incendio que obligó al conductor a detener la marcha sobre esta vía de alta circulación.

El incidente fue captado por automovilistas y testigos, quienes difundieron a través de redes sociales diversos videos en los que se observa el camión envuelto en llamas, mientras una densa columna de humo se elevaba sobre la carretera, generando alarma entre quienes transitaban por el sector.

Trascendió que la unidad siniestrada pertenecería a la ruta 41 del transporte público. A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas heridas ni afectaciones de consideración a la vialidad, ya que la circulación continuó de manera parcial mientras se atendía la situación.

Hasta el momento no se han confirmado de manera oficial las causas del incendio; sin embargo, se presume que el origen estuvo relacionado con una falla mecánica en el motor del vehículo.