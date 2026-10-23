Se incendia camión urbano en carretera a García

Se mantiene a la espera de que la autoridad revele los motivos del incendio y sobre si existió la necesidad de atención médica tras este incendio

Un camión de transporte urbano se incendió sobre la carretera a García, frente a la colonia Los Viñedos, en el municipio de Santa Catarina, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

Elementos de Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al sitio para atender el siniestro y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, el incidente provocó afectaciones a la circulación mientras se desarrollaban los trabajos de atención en la zona.

Se mantiene a la espera de que la autoridad revele los motivos del incendio y sobre si existió la necesidad de atención médica tras este incendio.