Se incendia camión repartidor de cerveza en Apodaca

Un camión de tres toneladas estacionado en el sector Milimex Santa Rosa también resultó afectado en su carrocería por el fuego.

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Un camión repartidor de cerveza terminó con daños severos tras incendiarse sobre la avenida E. Martínez Lara, en su cruce con el bulevar Humberto Ramos Lozano, en el sector Milimex Santa Rosa, en Apodaca.

El siniestro fue reportado la tarde de este jueves, cuando la unidad de la compañía cervecera comenzó a incendiarse en el área exterior del cofre, lo que provocó que las llamas se extendieran hasta consumir la cabina y parte de la caja.

En el vehículo viajaban dos tripulantes, quienes no fueron reportados con lesiones en el informe de las autoridades.

Durante el incidente, un camión de tres toneladas y media, que se encontraba estacionado y sin ocupantes, también resultó afectado en la carrocería del cofre y la cabina.

Al sitio acudieron las corporaciones de auxilio para realizar las labores correspondientes para eliminar los riesgos.