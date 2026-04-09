Se incendia camión recolector de basura en la colonia Moderna

De acuerdo con la información preliminar, la unidad estaba detenida en el sitio debido a que era sometida a reparaciones mecánicas

Un incendio de vehículo pesado se registró la mañana de este martes en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, luego de que un camión recolector de basura fuera consumido parcialmente por el fuego mientras se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:50 horas, en el cruce de las calles Manzano y Violeta, donde se reportó el siniestro de un camión recolector que presuntamente pertenece al Mercado de Abastos Estrella.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad estaba detenida en el sitio debido a que era sometida a reparaciones mecánicas.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que el vehículo se encontraba sin motor al momento del incendio; sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente en la estructura del camión, donde se localizaba basura en su interior, lo que intensificó el fuego.

Elementos de Protección Civil Monterrey y Bomberos de Nuevo León realizaron maniobras conjuntas con unidades contra incendios, utilizando maquinaria para acceder al interior del camión y sofocar las llamas, logrando controlar el fuego antes de que se extendiera a domicilios o vehículos cercanos.

Una vez extinguido el incendio, el personal efectuó labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo y asegurar la zona.

Durante el operativo también se contó con la presencia de elementos de Policía de Monterrey, quienes apoyaron en el resguardo del área.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio, sin que hasta el momento se haya establecido un origen oficial del siniestro.