Se incendia camión que transportaba pollo en Monterrey

El incidente se registró en el cruce de la avenida San Nicolás y José Ángel Conchello, donde el conductor detectó humo en la parte frontal de la unidad.

Un incendio registrado en un camión que transportaba pollo movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Monterrey, luego de que la unidad quedara detenida en la zona de las vías del tren.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida San Nicolás y la calle José Ángel Conchello, donde el conductor comenzó a detectar humo proveniente de la parte frontal del vehículo.

Ante la situación, el operador descendió de la unidad para ponerse a salvo; sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente hasta envolver por completo el camión.

La emergencia fue detectada por personal de un hospital ubicado en las inmediaciones, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio al observar que el fuego avanzaba sobre la unidad.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León arribaron al sitio para combatir el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otros puntos.

De manera preliminar, se indicó que un posible corto circuito habría provocado el siniestro, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas.

El operador fue entrevistado por elementos de Tránsito de Monterrey, mientras que una grúa realizó posteriormente las maniobras para retirar el vehículo.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.