Se incendia camión frente a tienda de conveniencia en Monterrey

El siniestro fue reportado durante la mañana de este lunes sobre el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Escobedo, en la colonia Del Prado

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Un camión de carga de tres y media toneladas se incendió cuando permanecía estacionado en el exterior de una tienda de conveniencia, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y daños materiales en un establecimiento comercial, en Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:00 horas sobre el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Escobedo, en la colonia Del Prado, donde elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron tras recibir el aviso de un vehículo envuelto en llamas.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego se concentraba en el área del motor del camión. Las llamas alcanzaron además la carga que transportaba, consistente en rollos de papel y material de fibra óptica.

Debido a la cercanía del incendio con el establecimiento comercial, dos trabajadores fueron evacuados de manera preventiva mientras se desarrollaban las maniobras para contener el fuego.

Las llamas ocasionaron daños en la fachada y en los ventanales del negocio, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Como parte de las medidas preventivas, una persona fue evacuada de un estacionamiento cercano y seis vehículos que permanecían en el área fueron retirados para evitar afectaciones mayores.

Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil Monterrey trabajaron en conjunto en las labores de control y extinción del incendio, mientras personal de la Policía de Monterrey mantuvo el resguardo del perímetro.

Las autoridades no reportaron lesionados y se investigan las causas que originaron el incendio del vehículo de carga.