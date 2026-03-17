Se incendia camión en estado de abandono en la colonia Fierro

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron para sofocar el incendio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un camión que se encontraba en estado de abandono se incendió en la calle Carlos Salazar, en la colonia Fierro, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con testigos en el lugar, el vehículo comenzó a sacar humo de las llantas, situación que alertó a vecinos del sector, quienes realizaron el llamado a los cuerpos de auxilio.

Habitantes de la zona señalaron que la unidad lleva varios años abandonada en la colonia y que, en algunas ocasiones, presuntamente era utilizada como refugio por personas en situación de calle.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el siniestro.