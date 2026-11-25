El fuego se registró aproximadamente a las 20:20 horas. El reporte identifica al vehículo como parte de la Ruta 109 Alameda

Una unidad de transporte urbano de la Ruta 109 Alameda se incendió esta noche en la entrada del fraccionamiento Valle de Santa Elena, en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

Incendio se registró en el acceso a Valle de Santa Elena

De acuerdo con la información compartida, el fuego se registró aproximadamente a las 20:20 horas. El reporte identifica al vehículo como parte de la Ruta 109 Alameda.

La información disponible no precisa si había pasajeros a bordo, si alguna persona resultó lesionada ni las causas del incendio. Tampoco se ha detallado el alcance de los daños en la unidad.

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