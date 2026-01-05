Se incendia camión de pasajeros en Allende; no hubo lesionados

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el siniestro se registró de manera parcial en la parte trasera del vehículo

Un camión de pasajeros se incendió la tarde de este domingo sobre el cruce del arroyo Las Cruces y la Carretera Nacional, en el municipio de Allende, sin que se reportaran personas lesionadas.

Protección Civil controla incendio en camión de pasajeros

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el siniestro se registró de manera parcial en la parte trasera del vehículo, situación que ya se encontraba controlada al arribo de las autoridades estatales.

70 pasajeros lograron salir sin lesiones

En la unidad viajaban 70 pasajeros, quienes lograron salir del camión sin que se presentaran afectaciones a su integridad física.

El camión pertenece a la razón social “Turísticas Integral” y cubría la ruta de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Monterrey.

Autoridades municipales apoyan en la zona

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de Allende, así como Policía Municipal, quienes brindaron apoyo para asegurar la zona y coordinar la vialidad.