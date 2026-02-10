Se incendia camión de mudanza en autopista Reynosa, Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y bomberos locales acudieron al lugar, coordinando esfuerzos con rescatistas estatales para sofocar el incendio

Un camión de mudanza se incendió sobre la autopista Reynosa, antes de la caseta de cobro, en el municipio de Guadalupe, provocando que las llamas se extendieran a un terreno baldío cercano. Bomberos y Protección Civil trabajaron en conjunto para controlar el siniestro.

Respuesta de autoridades y control del fuego

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y bomberos locales acudieron al lugar, coordinando esfuerzos con rescatistas estatales para sofocar el incendio. Tras varios minutos de labores, el fuego fue completamente extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.

Prevención de riesgos y seguridad vial

Las autoridades destacaron la importancia de extremar precauciones al transitar por la zona y recordaron que el trabajo coordinado entre cuerpos de emergencia permitió evitar daños mayores a personas y propiedades, manteniendo la seguridad en la autopista Reynosa.