Se incendia camión de la Ruta 221 sobre avenida Universidad

El operador detectó que el camión no funcionaba de manera normal, por lo que decidió detener la marcha para revisar la situación.

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Un camión de la Ruta 221 terminó prácticamente consumido por el fuego durante la mañana de este jueves, luego de que presuntamente presentara una falla en el área del motor cuando circulaba por la avenida Universidad, en dirección de norte a sur, a la altura del Centro de San Nicolás.

El siniestro fue reportado alrededor de las 8:40 horas, en el cruce de la avenida Universidad y la calle General Bernardo Reyes, donde la unidad comenzó a presentar problemas mientras avanzaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador detectó que el camión no funcionaba de manera normal, por lo que decidió detener la marcha para revisar la situación. Fue entonces cuando se percató de que comenzaba a salir humo de la parte trasera de la unidad, específicamente del área donde se encuentra el motor.

Ante el riesgo de que el humo se convirtiera en un incendio de mayores dimensiones, el operador tomó el extintor que se encontraba a bordo del transporte e intentó controlar el fuego. Sin embargo, el equipo no funcionó de manera adecuada, por lo que el conductor buscó una alternativa para evitar que las llamas se extendieran.

El operador solicitó un extintor en un banco ubicado en las inmediaciones del lugar, con la intención de combatir el incendio mientras llegaban los cuerpos de auxilio; sin embargo, presuntamente el personal del establecimiento no pudo proporcionárselo debido a los protocolos de seguridad con los que cuenta la institución.

Mientras la situación se complicaba, los pasajeros que viajaban a bordo fueron desalojados de la unidad para evitar que alguno resultara lesionado. Los usuarios fueron auxiliados para continuar su recorrido y posteriormente abordaron otra unidad de transporte público.

En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a propagarse por prácticamente toda la estructura del camión, generando una intensa columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos de la zona.

El fuego avanzó principalmente por la parte posterior de la unidad y posteriormente alcanzó otras áreas del transporte, provocando daños de consideración. Para cuando arribaron los cuerpos de emergencia, el camión ya se encontraba envuelto en llamas y el incendio había provocado daños prácticamente totales.

Elementos de Protección Civil de San Nicolás acudieron al sitio para atender la emergencia y coordinar las labores de seguridad, mientras que Bomberos de Nuevo León trabajaron para sofocar completamente el fuego y evitar que se propagara hacia otros vehículos, establecimientos o estructuras ubicadas en las inmediaciones.

Aunque los cuerpos de auxilio realizaron las maniobras correspondientes, el avance de las llamas provocó que la unidad quedara prácticamente calcinada, por lo que fue considerada como pérdida total.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio, debido a que los pasajeros pudieron salir de la unidad antes de que el fuego se extendiera por completo.

La emergencia también provocó afectaciones a la vialidad, principalmente en los carriles de la avenida Universidad que circulan hacia el sur. La presencia del camión incendiado, los trabajos de los cuerpos de emergencia y posteriormente el retiro de la unidad obligaron a restringir parcialmente la circulación.

Elementos de Movilidad de San Nicolás implementaron un operativo para controlar el tráfico y mantener el flujo vehicular en la medida de lo posible, mientras se realizaban las labores para sofocar el incendio y retirar los restos del transporte público.

La circulación de Norte sé a sur se vio afectada durante varios minutos debido a que al menos dos carriles permanecieron obstruidos por la emergencia y la presencia de las unidades de auxilio.

Una vez que el fuego fue completamente controlado, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el camión de la zona y trasladarlo, con lo que se buscó liberar los carriles afectados y restablecer paulatinamente la circulación sobre avenida Universidad.