Se incendia caja de tráiler cargada con colchones

Las labores de los cuerpos de auxilio permitieron controlar el incendio, descartándose riesgos en el área, conformada principalmente por bodegas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en la caja de un tráiler provocó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este viernes en el municipio de Monterrey.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:56 horas en el cruce de las calles Los Andes y avenida Churubusco, en la colonia Coyoacán, donde se alertaba sobre un vehículo en llamas.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el fuego se concentraba en la caja de un tráiler, en cuyo interior se encontraban colchones, lo que habría facilitado la propagación de las llamas.

Al apoyo también acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como policías de proximidad, quienes se encargaron de resguardar y custodiar la zona del siniestro para prevenir riesgos a la ciudadanía.

Las labores de los cuerpos de auxilio permitieron controlar el incendio, descartándose riesgos en el área, la cual está conformada principalmente por bodegas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes.