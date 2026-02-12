Se incendia bodega abandonada en av. Miguel Alemán

Trascendió que el siniestro pudo haber sido provocado, ya que la bodega se encuentra en abandono y está rodeada por un predio baldío con maleza crecida

Un incendio se registró en una bodega abandonada ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, entre las avenidas Churubusco y Constitución de Nuevo León, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se concentraba en una pequeña área delimitada por paredes al interior del inmueble, donde había acumulación de basura. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la avenida Miguel Alemán, lo que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

Trascendió que el siniestro pudo haber sido provocado, ya que la bodega se encuentra en abandono y está rodeada por un predio baldío con maleza crecida, condiciones que habrían facilitado la propagación de las llamas.

En el sitio se observaban indicios de agua rociada, lo que aparentemente ayudó a disminuir la intensidad del fuego, sin embargo, este no había sido controlado en su totalidad. Hasta el momento no se reportaba la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos ni de alguna corporación de emergencia.

En el lugar únicamente se encontraba, presuntamente, un guardia de seguridad. No se reportaron personas lesionadas.