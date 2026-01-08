Se incendia basura en drenaje pluvial de Escobedo

Al sitio acudieron Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y enfriar el área, logrando controlar la situación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio de basura al interior de un drenaje pluvial provocó alarma entre automovilistas durante la madrugada de este miércoles 7 de enero de 2026, sobre la avenida Raúl Salinas, en el municipio de General Escobedo.

El siniestro se registró al filo de la 01:00 horas, a la altura de la calle José Santos, en la colonia Infonavit Felipe Carrillo, donde una densa columna de humo comenzó a salir desde las rejillas del alcantarillado, lo que generó temor entre quienes transitaban por la zona y motivó el reporte a los cuerpos de auxilio.

La acumulación de basura en el interior del drenaje fue lo que se incendió, extendiendo el humo a lo largo de varios metros y reduciendo momentáneamente la visibilidad en la vialidad, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones directas a viviendas.

Al sitio acudieron Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y enfriar el área, logrando controlar la situación tras varios minutos de trabajo y evitando que el incendio se propagara por el sistema pluvial. Las causas del siniestro no fueron informadas de manera oficial.