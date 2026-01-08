Se incendia basura en drenaje pluvial de Escobedo

Un incendio de basura al interior de un drenaje pluvial provocó alarma entre automovilistas durante la madrugada de este miércoles 7 de enero de 2026, sobre la avenida Raúl Salinas, en el municipio de General Escobedo.
El siniestro se registró al filo de la 01:00 horas, a la altura de la calle José Santos, en la colonia Infonavit Felipe Carrillo, donde una densa columna de humo comenzó a salir desde las rejillas del alcantarillado, lo que generó temor entre quienes transitaban por la zona y motivó el reporte a los cuerpos de auxilio.
La acumulación de basura en el interior del drenaje fue lo que se incendió, extendiendo el humo a lo largo de varios metros y reduciendo momentáneamente la visibilidad en la vialidad, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones directas a viviendas.
Al sitio acudieron Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y enfriar el área, logrando controlar la situación tras varios minutos de trabajo y evitando que el incendio se propagara por el sistema pluvial. Las causas del siniestro no fueron informadas de manera oficial.