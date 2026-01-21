Se incendia automóvil sobre Morones Prieto tras falla eléctrica

Sobre la avenida Morones Prieto, una falla en el sistema eléctrico provocó que un automóvil se incendiara.
Se estableció que el conductor del auto alcanzó a orillar su vehículo tipo Matiz a la altura de la calle Cuauhtémoc en el municipio de Guadalupe.
Se dio a conocer que el vehículo era conducido sobre los carriles ordinarios de la mencionada arteria.
Antes de llegar al cruce de calles, comenzó a salir humo de la parte frontal.
El automóvil comenzó a incendiarse frente a una agencia de automóviles semi nuevos.
Personal de la estación de bomberos de Guadalupe llegaron al lugar minutos después.
Asimismo personal de Protección Civil y socorristas.
Las maniobras contra incendio se prolongaron varios minutos hasta que el fuego fue sofocado.