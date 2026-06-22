Se incendia automóvil en avenida Ruiz Cortines

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas que originaron el incendio del vehículo

Un incendio de vehículo provocó la movilización de elementos de auxilio la mañana de este domingo en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara una unidad envuelta en llamas sobre una de las principales arterias de la ciudad.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido alrededor de las 11:07 horas en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Camargo, en la colonia Mitras Norte.

Tras recibir el llamado de emergencia, una unidad de Protección Civil estatal se trasladó al sitio para atender la situación y coordinar las labores correspondientes.

Autoridades mantienen evaluación del incidente

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas que originaron el incendio del vehículo.

Las autoridades señalaron que permanecen en el sitio recabando información sobre el incidente, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre los daños ocasionados y las condiciones en que ocurrió el siniestro.

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