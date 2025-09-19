Se impacta contra vivienda tras choque en Monterrey

El conductor del automóvil fue identificado como Adex Patricio González López, de 20 años, quien resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles en la colonia Las Brisas 4, en Monterrey, dejó como saldo un joven lesionado y daños en la fachada de un domicilio, luego de que el automóvil en el que viajaba fuera impactado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El percance se registró alrededor de las 23:15 horas en el cruce de las calles Puerto Guaymas y Puerto Vallarta, cuando un vehículo Honda City de color blanco fue embestido en uno de sus costados por una camioneta. Tras el impacto, el automóvil perdió el control y terminó proyectado contra la banqueta, golpeando de frente la fachada de una casa habitación.

El conductor del automóvil fue identificado como Adex Patricio González López, de 20 años, quien resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar por elementos de la Cruz Roja. Los paramédicos determinaron que no presentaba heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con los reportes oficiales, la camioneta involucrada en el choque se retiró del sitio inmediatamente después de la colisión, dejando un rastro de aceite en el pavimento que permitió a las autoridades confirmar su huida.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, personal de la Policía de Monterrey agentes de Tránsito municipal y socorristas, quienes se encargaron de asegurar la zona y brindar apoyo al afectado. Posteriormente, la vialidad quedó bajo resguardo de las autoridades de Tránsito en espera de que la aseguradora correspondiente se hiciera cargo de los daños.

El accidente no solo dejó un vehículo dañado, sino también afectaciones en la fachada del domicilio contra el que se estrelló el automóvil, lo que generó alarma entre los residentes de la zona. Hasta el momento, las autoridades