Se impacta contra carroza para terminar volcado en Linares

El coche de servicios funerarios se encontraba en servicio, debido a que realizaba el traslado de un cuerpo hacia el Estado de Tamaulipas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de un automóvil sufrió una fuerte volcadura luego de impactarse contra una carroza durante la madrugada de este domingo, en el municipio de Linares.

Los hechos ocurrieron sobre la Carretera Nacional, cuando un automóvil se estrelló contra el coche fúnebre, el cual partió de Sabinas Hidalgo con dirección a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El impacto de la colisión provocó que ambos vehículos quedaran a varios metros de distancia de la carretera, cada uno a un costado del camino.

El conductor responsable quedó prensado entre los fierros de su unidad debido a la fuerza del impacto.

Bomberos del municipio de Linares recurrieron al equipo hidraúlico para liberarlo y trasladarlo hacia un hospital cercano.

En tanto, el conductor de la carroza perteneciente a una funeraria fue identificado como Armando Salazar, de 55 años de edad.

Se presume que la carroza se encontraba traslandando un cuerpo cuando surgió el percance.