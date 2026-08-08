Se impacta auto contra muro de contención en Guadalupe

La parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada y a su paso derribó un árbol, sobre el bulevar Miguel de la Madrid

Integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad y una mujer, resultaron involucradas en un accidente vial sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

El percance ocurrió cuando el conductor de un Nissan Versa en color gris perdió el control y terminó impactándose contra un muro de contención luego de que otro vehículo invadiera su carril.

Tras el fuerte choque, la parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada y, a su paso, el automóvil derribó un árbol.

Sobre el límite del carril quedaron evidencias del intento de frenado por parte del conductor antes de impactarse.

Elementos de Tránsito de Guadalupe y personal de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para auxiliar a los cuatro tripulantes, dos adultos y dos menores.



Hasta el momento reportan como estable a las tripulantes.