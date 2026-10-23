Se hunde el Centrito Valle entre locales vacíos y rentas al alza

Recorridos detectaron que 74% de los negocios de una calle comercial no tenía clientes; locatarios señalan problemas de movilidad y aumentos en alquileres

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Los vientos fantasmales continúan soplando en el otrora concurrido Centrito Valle, en San Pedro Garza García, donde comerciantes atribuyen parte de la pérdida de actividad a la remodelación impulsada por el exalcalde Miguel Treviño de Hoyos.

Pese a los esfuerzos de la actual administración municipal para reactivar la zona mediante actividades artísticas y culturales, así como la liberación de cajones de estacionamiento, el sector no muestra la recuperación esperada y algunos establecimientos han optado por cerrar sus puertas.

Recorridos realizados los días 8, 16 y 20 de octubre documentaron la baja afluencia de clientes, incluso durante horarios considerados de mayor actividad comercial.

Detectan 74% de locales sin clientes en Centrito Valle

Durante una visita realizada el martes 20 de octubre, entre las 18:00 y las 20:00 horas, se contabilizaron 46 negocios sobre la calle Río Mississippi, desde la Calzada Mauricio Fernández hasta Río Tamazunchale. El conteo no incluyó tiendas de conveniencia, bancos y oficinas que no estaban abiertos durante ese horario.

Regio Tocumbo

Martes 20 oct / 8PM

De los establecimientos observados, 34 no tenían clientes y únicamente permanecían sus empleados. En los 12 restantes había un máximo de tres personas. Esto significa que aproximadamente 74% de los negocios estaba vacío, mientras que el 26% registraba alguna afluencia.

La escena se repitió durante los recorridos del jueves 8 de octubre, a las 19:30 horas, y del viernes 16, cuando, pese al inicio del fin de semana, las calles y los comercios también lucían con poca actividad.

Callejero 198

Jueves 8 / 6:00 PM

Alejandro Rodríguez, comerciante de Río Mississippi, señaló que entre los habitantes existe la percepción de que las obras modificaron la dinámica del sector y complicaron la llegada de visitantes, principalmente por las dificultades para encontrar estacionamiento.

“Está pasando alguna situación por la cual ya no viene la gente como antes de la remodelación. De hecho, se esperaba más gente durante el Mundial, pero no llegó; por aquí eso no se sintió”, comentó.







Plaza Centrito Valle

Viernes 16 oct / 5:00 PM

Remodelación de más de $700 millones afectó a negocios

En noviembre de 2022, cuando los establecimientos todavía intentaban recuperarse de los efectos de la pandemia, el entonces alcalde Miguel Treviño de Hoyos, actual director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, impulsó el proyecto de renovación del Centrito Valle.

La obra tuvo un costo superior a 700 millones de pesos y se prolongó durante 24 meses, es decir, 15 meses más de los nueve contemplados originalmente.

Durante ese periodo, las dificultades para acceder a los establecimientos y la disminución de clientes contribuyeron al cierre definitivo de 40 de los 300 negocios que operaban en la zona, de acuerdo con la información proporcionada.

En julio pasado, un recorrido documentó nuevamente la baja actividad comercial y el escaso uso de espacios habilitados durante la renovación, como bancas y mesas. Tres meses después, las áreas peatonales seguían prácticamente vacías y numerosos establecimientos registraban poca afluencia.

Critican vialidades de un solo carril y falta de accesibilidad

Además de la baja afluencia, comerciantes y vecinos cuestionan las condiciones de movilidad que dejó la remodelación. Una de las principales inconformidades es la reducción de las vialidades a un solo carril, situación que, según los testimonios recabados, complica la circulación en el sector.

“No se puede ni circular por ahí; quedó fatal con calles de un solo carril”, expresó una de las personas consultadas.

Otro habitante señaló que se esperaba que las obras corrigieran los problemas de movilidad heredados de la administración anterior, pero consideró que las condiciones actuales siguen generando dificultades para quienes viven y trabajan en el área.

A la circulación vehicular se suma el estacionamiento. Aunque los parquímetros registran una alta ocupación, los comercios observados presentan poca actividad. También hay cuestionamientos sobre el acceso de vehículos de emergencia: una persona consultada mencionó que ha escuchado quejas por las dificultades para el ingreso de unidades de bomberos y ambulancias.

Las mesas al aire libre habilitadas para restaurantes tampoco parecen haber generado el repunte esperado, pues estos espacios también lucen prácticamente vacíos durante los recorridos.

Programa municipal busca recuperar la actividad comercial

Los locatarios consideran que la duración de los trabajos fue uno de los factores que más afectó la permanencia de los negocios, al dificultar el acceso de los clientes y reducir las ventas durante meses.

“Lástima que por la demora del proyecto quebraron muchos negocios de la zona”, lamentó otro comerciante.

Ante este panorama, la administración municipal actual busca recuperar el dinamismo del sector mediante acciones como el programa Vuelve al Centrito. Sin embargo, los recorridos citados no muestran todavía una recuperación evidente en la afluencia de visitantes ni en la actividad de los establecimientos.

Alza de rentas obliga a comerciantes a cerrar

A los problemas de movilidad y la falta de clientes se suma el incremento en las rentas comerciales, que ha obligado a algunos negocios a cerrar definitivamente.

Un comerciante relató que logró mantener su establecimiento durante la pandemia y las prolongadas obras de remodelación, pero no pudo continuar después de que el inmueble donde operaba fuera vendido y el nuevo propietario le ofreciera un contrato con una renta al doble.

“Sobreviví a la pandemia, a la remodelación de Centrito, pero no pude sobrevivir a la venta del edificio”, expresó.

Según su testimonio, la venta del inmueble se concretó tres meses antes. Posteriormente recibió el nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento que ya no podía cubrir. El comerciante aseguró que tuvo apenas una semana para afrontar la situación antes de cerrar el establecimiento por falta de recursos.

Así, mientras el municipio intenta reactivar el Centrito Valle de San Pedro, los negocios que continúan abiertos enfrentan una combinación de baja afluencia, complicaciones viales, inconformidad vecinal y mayores costos de operación.