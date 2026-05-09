Se hacen pasar como ingenieros para robar herramienta de edificio

Dos hombres sorprenden al guardia del lugar al que amarraron con cables para poder realizar el atraco, la madrugada de este viernes, en el centro de Monterrey

Tras hacerse pasar como ingenieros, dos hombres presuntamente en condición de calle, irrumpieron en una obra, amarraron al velador y se apoderaron de herramienta.

El asalto ocurrió alrededor de las 02:30 horas del viernes en el edificio en construcción ubicado en la calle J. G. Leal entre Arteaga y Madero.

Sin embargo los hechos fueron reportados hasta las seis de la mañana cuando al lugar llegó el relevo del guardia de seguridad.

Esto provocó que elementos de la Policía de Monterrey fueran movilizados hasta ese inmueble en construcción.

De acuerdo a las investigaciones se dio a conocer que al lugar llegaron dos sujetos los cuales sorprendieron al guardia de seguridad de aproximadamente 65 años de edad.

Tras golpearlo lo sujetaron con cables y posteriormente se dirigieron hasta la tercer planta del edificio.

Durante varios minutos saquearon el lugar y se apoderaron de diversas herramientas sin que hasta el momento se haya dado a conocer el monto.

El guardia de seguridad fue atendido por elementos de la Cruz Roja de Monterrey pero no fue trasladado a un hospital.