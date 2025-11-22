Se gradúan 5,000 alumnos de talleres gratuitos de Guadalupe

El alcalde, Héctor García, estuvo presente en la graduación de quienes formaron parte del programa "Crecemos" que busca impulsar el crecimiento personal

Más de 5,500 alumnos terminaron sus estudios en el Nuevo Modelo de Cursos y Talleres impulsado por el DIF Guadalupe, en los que desarrollaron nuevas habilidades y aprendieron oficios. El alcalde del municipio, Héctor García, estuvo presente en la ceremonia de graduación de quienes formaron parte del programa "Crecemos" que busca impulsar el crecimiento personal y profesional de los guadalupenses. “Me da tanto gusto ver a adultos mayores, mujeres y hombres, preparándose para tomar un curso para entretenerse muchos de ellos, otros para tener un oficio de donde ganar un ingreso adicional, otros por salud física o mental, me da mucho gusto ver a muchas mujeres, muchas son papá y mamá y hacen el esfuerzo para prepararse para poder llevarles a sus familias algo de comer mucho mejor”, resaltó el alcalde de Guadalupe. Este modelo educativo se ofrece en 31 centros del DIF y está dirigido para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, jefas de familia y personas con discapacidad, desde los 4 hasta los 60 años. Con esta graduación, el Municipio de Guadalupe reconoce el esfuerzo de miles de familias que continúan apostando por superarse y refrenda su compromiso con el desarrollo integral de todas las personas.