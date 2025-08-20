Se gradúan 4 mil 700 alumnos en Conalep; Samuel ofrece créditos

El gobernador Samuel García entregó reconocimientos a los estudiantes más destacados por sus méritos académicos, en el acto en la Arena Monterre

El gobernador Samuel García presidió este martes la ceremonia de graduación 2022-2025 en el Conalep Nuevo León, en la que 4 mil 709 estudiantes recibieron su título de profesionales técnicos en bachiller con educación DUAL, formación que les permite egresar con experiencia, ya que alternaron la teoría con el trabajo en empresas.

El mandatario entregó reconocimientos a los estudiantes más destacados por sus méritos académicos, en el acto en la Arena Monterrey.

El Conalep ofrece 30 carreras de técnico bachiller en sus 17 planteles en la entidad.

El director del Conalep, Andrés Pintos, destacó que este gobierno ha hecho la diferencia: mientras que en la pasada gestión estatal se graduaron 879 alumnos, en los tres años y medio de administración de Samuel García van 4 mil 709 egresados, es decir, un aumento del 407, por ciento.

Aseguró que con este modelo educativo se está sentando un precedente.

"Esta generación está haciendo historia, es educación DUAL, plenamente”, explicó el director.

"Este gobierno no se detiene, para este gobierno la educación es prioridad. No se cierra un ciclo, sino que se abre una etapa”, destacó Pintos.

Un momento emotivo fue cuando padres y tíos de alumnos que ya se adelantaron en el camino subieron al presidium para recibir de las autoridades sus certificados post mortem.

OFRECE SAMUEL CRÉDITOS POR HASTA 30 MDP

A los alumnos graduados, el gobernador Samuel García los invitó a volverse emprendedores y aprovechar los créditos a la palabra que la administración estatal ofrece.

El gobierno les puede otorgar a cada egresado entre 5 y 30 millones de pesos en créditos a la palabra si desean abrir una empresa y tienen un proyecto definido.

"No queremos regalos, queremos oportunidades”, afirmó el mandatario.

RATIFICA QUE NL ES LÍDER EN TODO

El gobernador dijo que pese a que se perdieron los seis años de la administración anterior, Nuevo León se ha consolidado como número 1 en todos los aspectos, por encima de las demás entidades del país.

"Nuevo León es el mejor estado de México, somos primer lugar en todos los rubros: salud, educación, empleo, seguridad, ingreso, formalidad, educación DUAL”, aseguró.

Recordó que hace cinco años, en la ceremonia de graduación del Conalep, el gobernador anterior les hizo una petición singular los alumnos.

"El gobernador anterior les dijo: "Ahora sí, échense una caguama”, refirió.

"Ese fue su mensaje, mentalidad mediocre. Perdimos seis años”, aseguró.

García Sepúlveda dijo que su papá le dio un consejo valioso.

"Tírale a lo más alto, lo más rápido posible, porque el tiempo vuela”, expresó.

Al director del Conalep, el gobernador le dijo que la meta de graduados para el 2026 debe ser de 10 mil alumnos.