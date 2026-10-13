Se gradúan 200 cadetes para reforzar a la Fuerza Civil

El Secretario General de Gobierno informó que otros mil aspirantes se forman para incorporarse a las tareas de vigilancia en el estado.

La profesionalización, disciplina y especialización táctica de los cuerpos de seguridad pública se mantienen como el eje central de la estrategia de combate a la delincuencia en la entidad. Tras encabezar la graduación de 200 nuevos cadetes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que el fortalecimiento integral de la corporación estatal ha sido un factor determinante en la contención de los índices delictivos de alto impacto.

Con la incorporación de este nuevo contingente de elementos operativos, la corporación de la Nueva Fuerza Civil alcanzó un estado de fuerza activo de 7 mil 700 elementos desplegados en territorio nuevoleonés. Asimismo, detalló que alrededor de mil aspirantes adicionales se encuentran actualmente cursando sus estudios y entrenamientos correspondientes en los centros de formación policial para sumarse a las filas a corto plazo.

Destacó que el adiestramiento de los nuevos oficiales comprende un periodo intensivo de siete meses, el cual se traduce en cerca de mil horas de acondicionamiento físico, fuerza y resistencia. El programa académico y operativo incluye asignaturas técnico-jurídicas, formación técnico-táctico-policial, protocolos de primeros auxilios, conducción táctica de vehículos, manejo de armas de fuego y adiestramiento especializado para la contención y respuesta inmediata ante situaciones de alto riesgo en zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con las cifras presentadas por el área de seguridad de la administración estatal, este esquema de profesionalización continua y la coordinación operativa con los cuerpos de seguridad federales y municipales han incidido directamente en la pacificación del estado. En este sentido, las autoridades destacaron una reducción del 90 por ciento en el promedio de homicidios diarios en el periodo comprendido entre mayo de 2024 y septiembre de 2026.