Se gradúan 133 nuevos cadetes de Fuerza Civil; suman 6,500

En su participación, el gobernador Samuel García resaltó el crecimiento que ha tenido Fuerza Civil desde el inicio de su administración

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Un total de 133 hombres y mujeres concluyeron su formación y se graduaron como nuevos elementos de Fuerza Civil, incorporándose a las filas de la corporación estatal que, de acuerdo con las autoridades, se ha consolidado como la mejor policía del país.

Con esta nueva generación, Fuerza Civil alcanza una fuerza operativa de 6 mil 500 elementos en activo, además de alrededor de 400 cadetes que actualmente continúan su preparación en la Academia de la institución.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, en las instalaciones del Campo Policial Número 1, ubicado sobre la Carretera a Laredo. El complejo fue remodelado durante la actual administración y ahora es denominado Centro de Operaciones.

Durante su mensaje, el secretario de Seguridad destacó la transformación que ha experimentado la corporación en los últimos años.

“Hemos visto cómo sigue tomando forma una institución para proteger a Nuevo León”, expresó Gerardo Escamilla.

El funcionario aseguró además que la corporación se encuentra preparada para afrontar los retos de seguridad que implicará la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual Monterrey será una de las sedes.

Gobernador resalta crecimiento de Fuerza Civil tras duplicar número de elementos en su administración

Por su parte, el gobernador Samuel García resaltó el crecimiento que ha tenido Fuerza Civil desde el inicio de su administración, al señalar que el estado logró duplicar el número de policías en apenas cuatro años.

“No existe una policía en México que se haya duplicado”, afirmó el mandatario estatal.

García señaló que cuando asumió la gubernatura la corporación contaba con aproximadamente 3 mil elementos y actualmente suma 6 mil 500 efectivos.

Asimismo, destacó las mejoras en las condiciones laborales y el equipamiento de la institución, al señalar que actualmente los policías cuentan con salarios más competitivos y una infraestructura operativa fortalecida.

Entre los recursos con los que dispone Fuerza Civil, mencionó dos helicópteros Black Hawk, siete aeronaves convencionales, mil 200 unidades terrestres y alrededor de 100 vehículos tácticos Black Mamba.

El gobernador también destacó la transformación del Campo Policial Número 1, donde anteriormente solo existían dormitorios para los elementos y que ahora opera como un complejo integral para la corporación.

“En donde fue la graduación no había más que dormitorios; hoy es un nuevo centro”, señaló.

Detalló que las instalaciones cuentan actualmente con guarderías, gimnasio, escuelas, comedores, clínica, auditorio y un cuartel, como parte de la estrategia para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los integrantes de Fuerza Civil.