Se fuga detenido de hospital; investigan a policías de Guadalupe

El prófugo fue identificado como Reynaldo 'N', de 25 años, quien había sido arrestado en la colonia Hacienda La Trinidad, en Guadalupe, por robo

Un hombre detenido por presunto robo a casa habitación logró escapar este martes del Hospital Metropolitano, mientras era custodiado por dos elementos de la Policía de Guadalupe, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El prófugo fue identificado como Reynaldo “N”, de 25 años, quien había sido arrestado tras ser señalado por habitantes de la colonia Hacienda La Trinidad, en Guadalupe, como responsable de un robo cometido en un domicilio del sector.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el detenido fue trasladado al Hospital Metropolitano para una revisión médica, pero aprovechó un descuido de los oficiales mientras se encontraba en el área de Rayos X para escapar del lugar.

Al percatarse de la fuga, los uniformados activaron un operativo de búsqueda tanto dentro como en las inmediaciones del hospital, sin que hasta el momento se haya confirmado su recaptura.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los dos policías responsables de la custodia fueron turnados ante el Ministerio Público para determinar su grado de responsabilidad por el delito de evasión de reos, mientras se continúan las indagatorias sobre las circunstancias en que ocurrió la huida.

Las autoridades mantienen el despliegue de unidades en distintos puntos del área metropolitana con el objetivo de ubicar al prófugo y esclarecer los hechos.