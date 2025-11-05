Se fuga conductor tras protagonizar accidente en Av. Insurgentes

Un conductor que presuntamente se pasó el semáforo en rojo en la avenida Insurgentes en Monterrey chocó con otros dos vehículos para luego darse a la fuga

Un accidente fue protagonizado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga en la avenida Insurgentes en Monterrey.

El percance vial se registró en el cruce de la avenida Insurgentes y Felipe de Jesús Benavides al poniente de la ciudad.

Según información preliminar, una camioneta gris y un vehículo compacto en color blanco circulaban sobre la calle Felipe de Jesús Benavides cuando un vehículo que circulaba sobre la avenida Insurgentes presuntamente se pasó el semáforo en rojo chocando a los primeros dos vehículos, provocando que perdieran el control y chocaran entre sí.

El presunto responsable se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce el vehículo que conducía.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar los primeros auxilios, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los conductores en el lugar.

Elementos de Policía y Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar otro percance vial mientras las grúas retiran los vehículos afectados.