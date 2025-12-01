Se fortalece el PVEM en NL; suman a más de 50 actores políticos

El partido integró a actores que dejaron partidos de oposición por descontento interno; Waldo Fernández celebró que el bloque fortalece a la 4T en el estado

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León anunció un fortalecimiento de su estructura con la integración de más de 50 actores políticos provenientes de partidos de oposición.

La adhesión fue oficializada en una reunión que contó con la presencia del senador por Nuevo León, Waldo Fernández.

Los nuevos integrantes justificaron su decisión en el "descontento" con sus anteriores dirigencias estatales y, según señalaron, el "alejamiento" que estos partidos han mostrado hacia sus bases y la ciudadanía.

Por ello, aseguraron que el PVEM representa una nueva plataforma para su trabajo político.

El senador Waldo Fernández asistió como testigo de honor y destacó que esta suma de cuadros es parte de una "estrategia mayor" para transformar la vida pública del estado.

“Los partidos de la 4T no buscan sumar por sumar. Sumamos a quienes están listos para servir a la gente y transformar el estado. Estas más de 50 voluntades fortalecen al Partido Verde, pero también a la Cuarta Transformación”, expuso el senador por Nuevo León.

Con esta integración de liderazgos estratégicos, el PVEM consolida el fortalecimiento de su trabajo territorial y su articulación política en diversos municipios de Nuevo León, marcando un paso en su estrategia de crecimiento.

Quienes se integran al PVEM son

Ing. Eduardo Campos

Martin Elizalde

Sergio Valero

Eduardo González

Ricardo García

Adrián Veloz Sánchez

Ing. Alberto Rodríguez

Lic. Humberto García

Profe Daniel Ernesto Magaña

Hugo González

Lic. Mauricio Morales

Lic. Ramiro Vázquez

Lic. Juan Alberto Martínez Barroso

Javier Moreno Saldaña

Francisco Núñez

Lic. Zeila Deyanira Dominguez

Lic. Yvette Guagnelli Alanis

David Castillo

Arq. Arturo Santacruz

Felipe Martínez

Carlos Reyes

Lic. Raúl Montoya Retta

Lic. Ángeles Hernández

Lic. Rafael Valero Alanis

Raúl Sánchez Posada

Profesor Jesús Quiroga Yáñez

Arcadio Meza

Anastacio Rodríguez

Adrián Villarreal

Edgar Martínez

Javier Garza

Víctor Tovar

Ricardo Max Sarmiento

Oliver Galaviz

Oswaldo Treviño

Enrique Pérez Villa

Sergio Cavazos

Alma Robles

Rogelio González

Guillermo Zamora

Jesús Macías

Ricardo Jaramillo

Rafael Salazar

Julio Martínez

Noe Ledezma

Rodolfo Aguirre

Sandra Hernández

Rodolfo Villarreal

Luis Lauro Lozano

Carlos Napoleón Martínez Alvarado

Luis Octavio Daccaret Vazquez

Diego Martínez