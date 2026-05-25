Se forma ‘laguna’ en calles del municipio de Juárez

Automovilistas que se atreven a pasar por la calle comentaron que esto es un riesgo que tienen que cruzar todos los días para llegar a su hogar

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Cada que llueve, los vecinos del Fraccionamiento Hacienda San José del municipio de Juárez tienen que vivir con una “laguna” ubicada en el cruce de las calles Hacienda de Santiago y El Cortijo.

El agua tiene semanas estancada y arrastra basura, ramas y plásticos. Además, se encuentra en una zona con maleza crecida, elevando el riesgo para los habitantes, ya que representa un posible caso de propagación del dengue.

Automovilistas que se atreven a pasar por la calle comentaron que esto es un riesgo que tienen que cruzar todos los días para llegar a su hogar.

“Siempre se pone así aquí, si tenemos miedo de que se nos quede el carro, pero nos vamos despacio para pasar”, explicó Ericka.

La inundación también se registra dos cuadras antes en la calle Hacienda El Lucero, donde el final del camino se repite la misma situación con agua estancada y basura invaden la orilla de la banqueta.

Por ello, los vecinos piden atención al municipio o a las autoridades correspondientes de acudir a drenar el agua y podar la maleza ya que temen por su salud.