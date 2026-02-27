Se exponen a riesgo constante en la rotonda de Simón Bolívar

Cientos de peatones sufren a diario para cruzar la rotonda de Simón Bolívar, también conocida coloquialmente como la rotonda de 'Las Monas'

Un joven tardó al menos tres minutos en cruzar una de las vialidades que atraviesan la rotonda Simón Bolívar, la avenida Paseo de los Leones. Tres minutos y no era hora pico.



Ahora un hombre de la tercera edad, el señor Ramiro, estuvo a punto de ser atropellado por una conductora. Intentaba cruzar la avenida Hermosillo, una vialidad menos transitada que Leones o la propia Simón Bolívar.

Así es el diario vivir de cientos de peatones que intentan cruzar la rotonda de Simón Bolívar, también conocida coloquialmente como la rotonda de “Las Monas”.

Los cruces tipo cebra ni siquiera son visibles. Los automovilistas se detienen encima del paso peatonal. No ceden el paso. Y semáforos peatonales… simplemente no existen. y, agentes de tránsito tampoco se observan.

En cima no hay ni un solo puente peatonal cercano. Algunos corren. Otros cruzan mirando a ambos lados sin dejar de vigilar el tráfico. Hay quienes le piden “chance” a los conductores, que pocas veces es concedido. Algunos esperan minutos enteros para encontrar un espacio. Y otros se confían… incluso cruzan usando el teléfono celular.

Para ciertos peatones la situación es todavía más complicada.



A un vendedor ambulante. Nadie le cedió el paso. Tuvo que abrirse camino, arriesgando no solo su mercancía, sino su vida.

Mitras Centro es una zona muy transitada, cerca del área médica de la UANL y de la Línea 1 del Metro, con conexión a avenidas importantes como Gonzalitos. A todas horas, peatones y automovilistas avanzan a su suerte.

La rotonda tiene preferencia: el que circula dentro tiene prioridad; quien ingresa debe ceder el paso y esperar un hueco seguro. Cada movimiento implica riesgos.

Y es que las rotondas no son un modelo nuevo. De acuerdo con el Instituto de Formación Vial de Uruguay, este diseño fue empleado desde 1784 en Londres.



Quizás el ejemplo más famoso sea la intersección de la Plaza Charles de Gaulle en París. Sin embargo, su planeación original no tuvo como objetivo organizar la circulación vehicular.

Fue concebida como un dispositivo estratégico-militar bajo el mandato de Napoleón III, pensado para permitir disparos de artillería hacia cualquier dirección ante posibles ataques.

Hoy, siglos después, el reto ya no es militar. Es urbano.