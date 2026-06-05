Se estrella contra muro en incorporación a Lázaro Cárdenas

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica al joven de 18 años de edad, quien presentó golpes leves tras el accidente.

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Un joven automovilista resultó con golpes leves luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un muro de concreto durante la madrugada de este jueves en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente se registró sobre la avenida Gómez Morín, en la curva de incorporación hacia la avenida Lázaro Cárdenas, donde un automóvil Mazda MX-5 derrapó presuntamente debido a las condiciones del pavimento mojado.

Tras perder el control de la unidad, el conductor terminó impactándose contra el muro de concreto ubicado en la vialidad, lo que provocó daños considerables en la carrocería del vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica al joven de 18 años de edad, quien presentó golpes leves tras el accidente.

Luego de ser valorado por los socorristas, el conductor decidió permanecer en el sitio y rechazó ser trasladado a un hospital.

Elementos de auxilio y autoridades viales acudieron para atender la situación y realizar las labores correspondientes, mientras el vehículo siniestrado era retirado de la zona.