Se estrella camioneta contra edificio tras presunto cerrón

La camioneta impactó los muros de contención de la lateral y siguió hasta estrellarse contra un edificio, sobre Garza Sada en su incorporación hacia Revolución

Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este miércoles sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su incorporación hacia la avenida Revolución, al sur de Monterrey.

Aparentemente un vehículo gris le habría realizado un cerrón a una camioneta Jeep mientras circulaba por la zona, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Tras la maniobra, la camioneta impactó los muros de contención de la lateral y continuó su trayectoria hasta estrellarse contra la estructura de un edificio ubicado junto a la vialidad, causando daños tanto en el vehículo como en la fachada del edificio.

En la unidad viajaba únicamente un hombre, quien no presentó con algunas lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, además de oficiales de Tránsito de Monterrey y de la Policía Regia, quienes brindaron apoyo en la atención del percance y realizaron las diligencias correspondientes.

El accidente ocasionó afectaciones a la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada.