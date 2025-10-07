Se estrella camión urbano contra postes en Escobedo

Por: INFO 7 06 Octubre 2025, 07:20 Compartir

La información preliminar señala que el operador de la unidad de Metrobús presuntamente dormitó y tras perder el control del volante se impactó con

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un estrella miento protagonizado por un camión urbano en Escobedo. Los hechos se registraron este lunes en la avenida De las Torres, en su cruce con Compostela, en la colonia Jardines de Girasoles. La información preliminar señala que el operador de la unidad de Metrobús presuntamente dormitó y al perder el control del volante, la unidad se proyectó hacia la derecha impactando dos postes, uno de la Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, ya que la unidad no llevaba pasajeros. Los rescatistas colocaron material absorbente en el lugar para disminuir riesgos por el derrame de aceite.