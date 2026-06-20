Se estrella auto contra poste; deja sin luz a vecinos en García

El percance, que dejó al conductor del auto lesionado, se registró durante la madrugada del viernes en calles de la colonia Portal de Lincoln

El estrellamiento de un automóvil contra un poste de la CFE, dejó sin luz varios sectores de la colonia Portal de Lincoln, en García.

El accidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada, sobre la calle Isabel Allende y Siete Espejos.

En este lugar, la velocidad provocó que un automovilista impactara su auto contra la base de un poste de concreto de la CFE.

El fuerte impacto provocó lesiones al conductor que fue trasladado a un hospital.

Sin embargo, el poste quedó a unos metros del pavimento y dañó dos postes más.

La zona no fue resguardada por las autoridades y durante la mañana del viernes varios conductores circularon por esa arteria y pusieron en riesgo su integridad.