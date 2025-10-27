Se entrega conductor por atropellar a ciclista en Hualahuises

El conductor responsable se entregó a las autoridades y declaró que se dirigía hacia Tamaulipas cuando ocurrió el accidente

De acuerdo con fuentes, el conductor identificado como Juan Antonio "N", de 55 años, quien reside en Ciudad Victoria, Tamaulipas; se entregó a las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente por la muerte del hombre que perdió la vida durante las primeras horas de este domingo.

Estos hechos ocurrieron sobre la Carretera Nacional, cuando un adulto mayor perdió la vida al ser arrollado por una camioneta en el municipio de Hualahuises.

Pedro "N", de 65 años de edad, fue embestido por un conductor en el tramo Linares-Hualahuises, cuando se dirigía hacia su domicilio ubicado en la comunidad de Magüiras a bordo de una bicicleta color rojo.

Al lugar acudieron elementos de seguridad, así como paramédicos y peritos para realizar las acciones pertinenentes.