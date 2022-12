Se enfrentan diputados locales con Javier Navarro

Diputados de las bancadas del PRI y PAN se enfrentaron con el Secretario de Gobierno, Javier Navarro, denunciaban los legisladores que el ejecutivo no recibió decretos para su publicación en el Periódico Oficial.



Encabezados por la oficialía mayor, Armida Serrato, arribaron a la explanada de los héroes para denunciar que la oficina de consejería jurídica no quiso recibir los documentos que el congreso presentó el pasado jueves 8 de diciembre.

“El día de hoy le pedí a los coordinadores que si podían acompañarme a hacer la entrega de los documentos que el día de ayer no fue posible que nos recibieran. Estuvimos ayer primero el mensajero de mi oficina, como comúnmente se hace, entregando la información, le dijeron que no podían, que no estaba la persona que recibe entonces” dijo Serrato.