Se encuentra cheque y falsea firma para cobrar 29 mil pesos

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron al hombre cuando buscaba cambiar un cheque en una institución bancaria en el Centro de la ciudad

Cuando presuntamente intentaba cambiar un cheque por 29 mil 700 pesos, de un talonario que se halló, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en el Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el banco Banamex de las calles Pino Suárez y Arteaga, donde fue capturado Juan N., de 50 años de edad, quien es originario de la Ciudad de México.

El sujeto falsificó la firma de la titular de la cuenta, para cobrar el cheque.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal de la Central de Radio del C4 les reportó el incidente al interior de la institución de crédito.

La gerente y un cajero le comentaron a los oficiales que un masculino había llegado al sitio intentando cambiar ese cheque, por lo que comenzaron con los protocolos de seguridad.

Al ser ver que la firma no coincidía, se comunicaron con la titular de la cuenta de cheques, quien les dijo que el talonario se le había extraviado y estaba interponiendo la denuncia, sin emitir algún documento por esa cantidad.

Luego, los empleados bancarios hablaron por teléfono a la policía, quienes ante el señalamiento, procedieron a detener al presunto.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas del presunto, ya que viene desde la Ciudad de México a realizar movimientos bancarios con cheques que no son de su propiedad.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la administración municipal, para brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.