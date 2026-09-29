Se electrocuta trabajador sobre techo de bodega en Guadalupe

Para prevenir riesgos por el cableado durante el rescate, se desplegaron elementos de Protección Civil del Estado, Monterrey y Guadalupe

Mientras pintaba en la azotea de una bodega, un trabajador recibió una descarga eléctrica que le causó múltiples quemaduras, en la colonia Villa Linda Vista, en Guadalupe.

El accidente laboral ocurrió cuando la víctima tocó cableado de alta tensión con su rodillo.

Presentó quemaduras de tercer grado

De acuerdo con el reporte policial, presentaba lesiones de tercer grado en ambas manos, torso y en el rostro.

Pese a la magnitud de la descarga, permaneció consciente y tuvo que ser rescatado de la parte alta del inmueble mediante una escalera con canastilla de Bomberos de Nuevo León.

El accidente ocurrió sobre la calle Villa Primavera, aproximadamente a las 9:00 de la mañana del domingo.

Movilizan a cuerpos de auxilio

Para prevenir riesgos por el cableado durante el rescate, se desplegaron elementos de Protección Civil del Estado, Monterrey y Guadalupe.

El trabajador, de 38 años de edad, fue trasladado en condición estable al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.