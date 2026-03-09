Se electrocuta joven por poste ladeado en Santa Catarina

Tras el contacto, el hombre comenzó a prenderse en llamas en todo el cuerpo, excepto en la cabeza, y al escuchar un tronido su abuela salió a auxiliarlo

Por tocar accidentalmente cableado eléctrico colgando a baja altura, un joven recibió una descarga y sufrió quemaduras en la mayoría de su cuerpo en Santa Catarina.

Joven sufre quemaduras tras tocar cables energizados en Santa Catarina

La víctima, identificada como Axel, de 22 años, estaba armando un trampolín para su hija en la terraza cuando una de las piezas metálicas del juguete alcanzó los cables energizados.

Tras el contacto, el joven comenzó a prenderse en llamas en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. Al escuchar el tronido, su abuela subió y lo encontró envuelto en fuego, logrando apagarlo y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.

Vecinos denuncian cableado peligroso en la colonia

Habitantes del sector y familiares denunciaron que el cableado cuelga desde hace meses atrás de los domicilios debido a un poste ladeado de la Comisión Federal de Electricidad.

El accidente se reportó a las 11:30 de la mañana en la colonia Lomas de Santa Catarina, sobre la calle Sierra de San Cristóbal.

Atención de emergencia y traslado al hospital

Personal de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Cruz Roja, se desplegaron para atender al joven, quien fue enviado consciente al Hospital 21 del IMSS.

Autoridades levantan reporte y buscan reparar el poste

Elementos de Servicios Públicos de Santa Catarina acudieron para levantar el reporte del poste dañado y solicitar su sustitución, con el fin de prevenir futuros accidentes en la zona.