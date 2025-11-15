Se electrocuta albañil tras tocar un cable de energía en Escobedo

El trabajador presuntamente utilizaba una barra de acero para remover tierra y concreto cuando alcanzó un cable de energía con recubrimiento negro.

Cuando realizaba trabajos cerca de una planta de energía, un albañil resultó lesionado al recibir una descarga eléctrica.

La víctima laboraba a un metro de distancia de una planta de luz, que no está delimitada y protegida.

Se estableció que el trabajador presuntamente utilizaba una barra de acero para remover tierra y concreto.

Durante una de las maniobras el acero alcanzó un cable de energía con recubrimiento negro.

Al recibir la descarga, la energía entró por ambas manos y salió en el pie izquierdo.

El trabajador fue auxiliado por sus compañeros y pidieron el apoyo de paramédicos.

Socorristas de la Cruz Roja y policías municipales llegaron al lugar para prestarle los primeros auxilios.

Posteriormente el trabajador fue trasladado al hospital de zona número 21 del IMSS

En el lugar quedaron las botas industriales en color negro del trabajador, así como una playera