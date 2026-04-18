Se distrae y choca automóvil en carretera libre a Nuevo Laredo

Presuntamente al distraerse cuando conducía, perdió el control del volante y se proyectó fuera de la carpeta asfáltica.

Una distracción provocó que un conductor impactara su automóvil sobre la carretera libre a Nuevo Laredo.

El accidente que movilizó al personal de Protección Civil del Estado ocurrió a la altura del kilómetro 13 de esa ruta.

Unidades de auxilio se trasladaron a la altura de la colonia Los Altos en el municipio de Escobedo.

Los socorristas atendieron a un conductor, quien salió ileso a pesar del aparatoso percance.

Durante las maniobras de auxilio, se descartaron lesiones de consideración.

Se estableció que el conductor conducía un automóvil tipo Versa sobre esa arteria.

Presuntamente al distraerse cuando conducía, perdió el control del volante y se proyectó fuera de la carpeta asfáltica.

Al impacta su auto contra un arbotante, este quedó invadiendo uno de los carriles, lo que provocó tráfico en la zona.