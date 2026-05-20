Se distrae con el celular y choca en Garza Sada

La mujer presuntamente se habría distraído utilizando el celular mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control del volante

Una mujer y un menor de edad resultaron con golpes leves luego de protagonizar un aparatoso accidente vial registrado durante los primeros minutos del martes sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en el sur de Monterrey.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Plaza Vizcaínas, en la colonia Ciudad Satélite, cuando la conductora de una camioneta circulaba en dirección de norte a sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente se habría distraído utilizando el celular mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control del volante y terminara impactándose contra un poste ubicado a un costado de la vialidad.

La colisión provocó daños de consideración en la unidad y movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales hacia el sitio.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Monterrey brindaron atención a la conductora y a un menor que la acompañaba, quienes presentaban diversos golpes que, afortunadamente, no fueron de gravedad.

Debido a que la camioneta quedó obstruyendo dos carriles de circulación, el accidente generó un importante congestionamiento vehicular sobre la avenida Garza Sada mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

En el sitio también trabajaron elementos de Tránsito y Protección Civil de Monterrey, quienes emplearon arena absorbente para atender el derrame de aceite y reducir riesgos para otros automovilistas