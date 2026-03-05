Se disparan precios de frutas y verduras en Nuevo León

Entre los precios más altos se encuentran los del tomate, que antes del 22 de febrero se encontraba a $25 pesos y hoy lo consigue a $56 pesos

Luego de los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero en diversos estados del sur del país, las principales afectaciones comerciales ocurrieron en las ventas de frutas y verduras. A más de una semana del suceso, los precios en mercados han ido en aumento. “Se tuvieron muchos tráileres, por lo mismo, no iba a llegar mercancía y celebraron los preciosos”. Entre los precios más altos se encuentran los del tomate, que antes del 22 de febrero se encontraba a $25 pesos y hoy lo consigue a $56 pesos; el limón, que pasó de 20 a 38 pesos; y la papa, de $10 a $30 pesos. “No había cortes, no podían cortar, no podían empacar, no podían trasladar, entonces hubo poco lo que entró, no llegó mucho y se detuvo mucha mercancía y se elevaron los precios”. El aumento de estos precios se dio luego de los bloqueos, los cuales impidieron el paso de tráileres y camiones transportadores de los productos. Sin embargo, el factor más importante fue que, por seguridad, campesinos decidieron hacer el paro de producción desde la cosecha. “Los que se elevaron son el limón y el tomate; fue muy drástico. Todo lo demás se subió, pero un poco, no tanto; la papa también subió, pero menos".