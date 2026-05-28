Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León

El primer cuatrimestre de 2026, Condusef concentró el 8.6% de las quejas en el estado de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas

El dinamismo económico que caracteriza a Nuevo León ha venido acompañado de un preocupante repunte en fraudes en Sofomes, lo que vulnera la estabilidad patrimonial de miles de familias.

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el primer cuatrimestre de 2026 la dependencia federal atendió un total de 4,122 casos en la entidad, lo que representa un incremento del 14.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El análisis detallado del reporte institucional revela que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofomes ENR), se han consolidado como el enemigo número uno del ahorro de los regiomontanos. Específicamente, el 8.6% de todas las reclamaciones recibidas en el estado correspondieron a este sector.

Atraídos por la promesa de "rendimientos mágicos", cientos de personas en Nuevo León han sido víctimas de un desfalco histórico que supera los $6,000 millones de pesos. Los mega-fraudes fueron operados por Sofomes como Préstamo Feliz, Trinitas, Capital Tech y Grupo Peak.

Con estas cifras, Nuevo León se posiciona como una de las regiones con mayor conflictividad regulatoria del país, al concentrar el 4.3% de las reclamaciones totales a nivel nacional.

En solo cuatro meses, la Fiscalía General de Justicia de NL acumuló 960 carpetas de investigación por este delito; de ellas, casi el 15% apunta directamente contra las Sofomes.

Esta cifra oficial enciende las alarmas al coincidir con una serie de presuntos fraudes multimillonarios operados bajo esquemas similares, donde los inversionistas acudieron atraídos por promesas de altos rendimientos.

La naturaleza de estas financieras les permite comercializar productos como crédito, factoraje y arrendamiento fuera del radar regulatorio tradicional, incrementando el riesgo para los usuarios.

Ante el incremento de incidencias reportado por la Condusef y las denuncias por fraude en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, analistas y especialistas como el Director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, Édgar Luna piden a los ciudadanos tener mayor cuidado, aún si el perfil que ofrece el esquema se ve como un profesional.

El reconocido economista considera necesario que los ciudadanos verifiquen que las empresas estén debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y duden de cualquier esquema que prometa "rendimientos mágicos" o fuera de la realidad del mercado.

“Las personas deben de fijarse muy bien que la empresa esté constituida”, sugirió, “de repente cuando te dan rendimientos muy por encima de lo que te da un banco hay que tener mucha alerta, es muy difícil que alguien te dé un rendimiento mucho mayor que un banco.

“Cuando te ofrezcan casi casi las perlas de la virgen es porque probablemente algo no está bien, o sea, nadie te va a dar rendimiento en día gratis. (También) saber si no hay quejas en las Condusef … también están los canales tradicionales que, pues, están más regulados, no vas a tener problemas de fraude, la probabilidad es mucho menos con un banco mercantil”.

Un afectado de Trínitas, quien solicitó el anonimato, relató a El Horizonte que la "confianza y el buen historial" de Jorge Olvera, director de la empresa, en el pago puntual de rendimientos y pagarés lo motivaron a invertir "muchos millones" de pesos, bajo la promesa de una tasa de interés del 19.5% anual.

Entre los casos más graves que han sido investigados por El Horizonte y que hoy sacuden al estado se encuentran:

Trinitas: considerado uno de los golpes financieros más severos en la historia de la entidad. Afectó a cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, con un daño estimado de al menos $2,500 millones de pesos, luego de suspender repentinamente el pago de dividendos.

Prestamo Feliz: El 12 de junio del año pasado, un grupo de afectados reveló el incumplimiento generalizado y la negativa de la firma para regresarles su capital, un desfalco masivo que ronda los $3,000 millones de pesos.

Capital Tech: Esta Sofom fue denunciada por más de un centenar de inversionistas por un presunto fraude que supera los $800 millones de pesos. La gravedad del caso ya derivó en un proceso de concurso mercantil ante instancias federales.

Grupo Peak: Esta firma acumula decenas de denuncias por el incumplimiento total en la devolución del capital inicial y los intereses pactados. El monto estimado de su fraude se calcula en $251 millones de pesos en denuncias, pero se estima que son alrededor de $800 millones de pesos.

El avance en la procuración de justicia sigue siendo limitado: a la fecha, solo tres personas han sido detenidas, un socio fundador de Grupo Peak, Víctor Hugo "N" que obtuvo un amparo y está en libertad, y dos directivos de Préstamo Feliz, Sergio “N”, quien permanece en prisión preventiva y Fernando García Sada, dueño y director, pero quedó en libertad tras no ser vinculado.

El resto de los implicados enfrentan el proceso en libertad al no haberse dictado una medida cautelar de arraigo. El caso más recientes es el de Capital Tech, se informó que los directivos Rogelio “N” y Francisco “N”, junto a otros socios, comparecerán en sus audiencias de imputación programadas para los días 17, 27 y 31 de julio.

Cabe destacar que estos fraudes en la entidad se concentran específicamente en las Sofomes Entidades No Reguladas (ENR), debido a que no cuentan con la supervisión de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Al operar con menores candados de control tradicional, muestran un panorama completamente opuesto al del ecosistema Fintech, empresas financieras tipo bancarias, el cual sí está sujeto a una estricta regulación por parte de las autoridades lo que brinda certeza y seguridad a sus clientes.

RECUPERAR DINERO DE FRAUDE: NO ES NADA OPTIMISTA

El especialista advierte que el panorama para que una persona recupere su dinero después de un fraude, no es nada optimista, debido a que el sistema judicial es muy lento.

“Si es bien complicado (recuperar el dinero)”, lamentó, “los procesos son bien lentos, se necesitan en los ministerios públicos para que haya gente que empiece a agarrar estos casos. Mientras no mejoremos el sistema judicial, pues ahí se va a quedar (la denuncia)”.

“La gente que comete estos robos sabe que de aquí que los vinculen puede pasar mucho tiempo, entonces, al final de cuentas tenemos leyes, pero no se cumplen. Ese es el gran reto del Sistema Judicial que tenemos”.

Aunque en Nuevo León la actividad económica es algo relevante para el estado, Luna indicó que este es uno de los principales motivos por los que se han estado incrementado los fraudes.

“Creo que son dos (motivos, por los que ocurren los fraudes)”, explicó.

“Así como la gente se va a buscar trabajo donde hay dinero, también la gente que estafa se va a lugares donde hay dinero. Entonces en Nuevo León, la actividad económica que se da pues, permite que la gente tenga ingreso y tenga recursos.

“La mayoría de la gente está en la formalidad eso te permite tener cierta estabilidad financiera saber que vas a tener un flujo de dinero a determinado tiempo también como estás en la formalidad pues vas a recibir un aguinaldo y ahorita hay reparto de utilidades y eso te genera también un flujo adicional”.

No se ha dado un caso en Nuevo León, pero la Inteligencia Artificial también puede representar un riesgo para que empresas que no estén legalmente constituidas utilicen la imagen de personaje públicamente reconocidos para atraer inversionistas, concluyó Luna.