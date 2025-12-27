Se desvanece y muere mientras realizaba labores de construcción

Autoridades investigan el fallecimiento del hombres quien se encontraba laborando en el estacionamiento de un negocio, en la colonia Anáhuac, en San Nicolás

Autoridades investigan la muerte de un hombre que laboraba en el ámbito de la construcción y que perdió la vida en el estacionamiento de un local ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, a la altura de la calle José Santos Chacón, en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

La víctima fue identificada como Juan Francisco Campos Salas, de 60 años de edad, quien fue reconocido por sus familiares al arribar al sitio de los hechos.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se encontraba realizando labores cuando repentinamente se desvaneció y cayó boca abajo.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio del municipio de San Nicolás de los Garza para brindarle atención médica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil, así como policías municipales, quienes acordonaron el área en espera de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó las diligencias necesarias para iniciar con la carpeta de investigación.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento y deslindar responsabilidades.