Se desvanece motociclista por una presunta hipotermia

El motociclista comenzó a sentirse mal y terminó desvaneciéndose en la vía pública, lo que preocupó a vecinos de la colonia Los Olivos, en Escobedo

Un joven motociclista de 19 años fue auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado a un hospital, luego de desvanecerse presuntamente a causa de hipotermia durante la noche del lunes, en la colonia Los Olivos, en el municipio de Escobedo.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles José Silvestre Aramberri y Don Jesús, donde habitantes del sector observaron al joven inconsciente y de inmediato intentaron brindarle ayuda.

De acuerdo con testigos, el motociclista comenzó a sentirse mal y terminó desvaneciéndose en la vía pública, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes rápidamente realizaron el llamado al número de emergencias.

Según versiones en el lugar, transcurrieron cerca de 40 minutos antes de que arribaran agentes de Movilidad municipal y posteriormente paramédicos para atender la situación.

El joven, identificado como Walter Daniel, de 19 años, presentaba síntomas de hipotermia debido a la prolongada exposición al frío y la humedad.

Tras recibir atención prehospitalaria en el sitio, fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada y descartar complicaciones en su estado de salud.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su evolución médica.